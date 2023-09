Rapina in azienda di Aprilia,custode immobilizzato dai ladri

La scorsa notte una banda di ladri ha messo a segno una rapina in un'azienda che produce cavi elettrici in via del genio Civile, nel comune di Aprilia. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano "Latina Oggi" i malviventi hanno legato e immobilizzato il custode della struttura, chiudendolo in una stanza prima di fare razzia di cavi elettrici. L'ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione da parte dei titolari dello stabilimento: si tratterebbe di diverse migliaia di euro. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.



