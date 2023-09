Investe pedone e fugge, rintracciato e denunciato

Ha investito un anziano a Roma e poi si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dagli agenti della polizia di Roma Capitale. E' accaduto nella zona della Magliana: le pattuglie del XI Gruppo Marconi sono intervenute per i rilevi di un incidente che ha visto coinvolto un pedone, investito e lasciato in terra , al quale gli operanti hanno prestato soccorso, affidandolo alle cure mediche del caso. L'investitore si è, però, dato alla fuga. Gli agenti hanno quindi avviato le indagini, assumendo informazioni e visionando le telecamere di zona. Gli elementi raccolti hanno portato gli agenti a mettersi sulle tracce del colpevole, rintracciato nella sua abitazione, sempre in zona. Il soggetto, autore del reato di omissione di soccorso, la cui vettura presentava segni di coinvolgimento nell'incidente, è stato deferito all' Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA