Poco dopo la mezzanotte di ieri due banditi armati di pistola hanno rapinato una gelateria situata in viale Pier Luigi Nervi, a Latina, costringendo i dipendenti in servizio a svuotare il registratore di cassa e consegnare loro l'incasso di giornata, scappando via con i soldi. Come riporta l'edizione online de "Il Messaggero", sono in corso le indagini, affidate agli agenti di Polizia della Questura di Latina, per risalire all'identità dei malfattori.



