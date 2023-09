Ritrovata 14enne scomparsa vicino Roma, sta bene

E' stata ritrovata dai carabinieri la ragazza di 14 anni scomparsa da Monterotondo, centro in provincia di Roma, giovedì 31 agosto. La minore è stata rintracciata in provincia dell'Aquila in una abitazione e sta bene. Dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce i genitori della ragazzina avevano lanciato l'allarme via social e avevano presentato una denuncia. I carabinieri di Monterotondo hanno attivato il piano persone scomparse in collaborazione anche con la polizia postale. Stamattina la giovane è stata ritrovata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA