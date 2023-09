Operazioni antidroga a Roma, 15 arresti

Quindici persone sono state arrestate in seguito ad alcune operazioni antidroga condotte da polizia e carabinieri. I militari del Comando Provinciale hanno effettuato mirati servizi antidroga che hanno portato all'arresto di undici persone, al sequestro di 190 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana e circa 8.000 euro in contanti.

Quattro le persone finite in manette dopo operazioni della polizia. Si tratta di tre uomini e una donna di origini italiane. Gli agenti hanno anche sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, crack e hashish e 730 euro in contanti. Le operazioni hanno interessato il Distretto Trevi, nel pieno centro della Capitale, la zona di Tor Carbone, il Distretto Esposizione, e la zona di Colombo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA