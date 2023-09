Cade con la mountain bike, grave 70enne

Grave incidente in mountain bike questa mattina nel bosco di Sant'Angelino, a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. Un 70enne residente a Capranica, mentre stava facendo un'escursione in bicicletta alle pendici del monte Fogliano è caduto rimanendo gravemente ferito. Sono stati gli stessi amici del ciclista caduto a chiamare i soccorsi. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e l'eliambulanza Pegaso.

Le operazioni di recupero del ferito sono state difficili per la fitta vegetazione che cresce nel luogo dell'incidente. I vigili del fuoco dopo aver raggiunto a piedi il ferito lo hanno stabilizzato e poi trasportato a piedi con una barella spinale fino al fuoristrada che poi lo ha condotto fino all'eliambulanza. Il 70enne è stato portato al pronto soccorso di Belcolle in codice rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA