Avaria meccanica, atterraggio d'emergenza per elicottero

È stato costretto ad un atterraggio di emergenza l'elicottero civile che questa mattina era decollato dal campo di volo di Ferentino con il pilota ed un passeggero a bordo. Nel corso della navigazione, il mezzo, un bipala di piccole dimensioni, ha iniziato a manifestare problemi meccanici ed un'evidente avaria. Il pilota ha segnalato la situazione di emergenza alla torre di controllo del 72° Stormo di Frosinone ed individuato subito l'area dove atterrare in condizioni di urgenza: è sceso in località Pantane nelle campagne di Pofi. Nell'atterraggio l'elicottero ha riportato notevoli danni strutturali: incolume il pilota mentre il passeggero è stato portato all'ospedale di Alatri per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora hanno avviato gli accertamenti del caso.



