Serie A: Udinese-Frosinone 0-0

Un tempo e un punto a testa tra Udinese e Frosinone che terminano a reti inviolate il match allo stadio Friuli. Meglio gli ospiti nella prima frazione, più incisivi i padroni di casa nella ripresa, ma gli attaccanti - tutti - sembrano avere le polveri ancora bagnate. Sottil non può ancora disporre degli acquisti last minute, soprattutto in attacco, dove Beto se n'è andato in Premier e Brenner starà fuori per 4 mesi per infortunio. Decide quindi di dare nuovamente fiducia a Lucca, preferendolo a Success, mentre Di Francesco propone Cheddira dal 1' assieme a Soulè, appena arrivato dalla Juventus: il talento di 20 anni argentino torna in Friuli a soli 15 giorni dalla batosta rifilata all'Udinese quando era ancora agli ordini di Allegri.



