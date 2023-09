La Roma comunica di aver ceduto all'Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken. Arrivato nel gennaio 2023, in giallorosso l'attaccante norvegese ha collezionato 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l'Hellas Verona del campionato scorso. "In bocca al lupo, Ola!", si legge nel comunicato del club giallorosso.



