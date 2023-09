Max Pezzali, 'il successo dopo 30 anni? La tempesta perfetta'

Oltre 520mila biglietti venduti in un anno di live, 56mila i fan che stasera si sono radunati al Circo Massimo, a Roma, per l'ultima data del tour che celebra i 30 anni di carriera di Max Pezzali. "Mi sembra incredibile essere qui, per la cornice e per quello che rappresenta tutto ciò - racconta l'artista poco prima di salire sul palco -. Non so cosa ho in più rispetto agli artisti pop della mia generazione, a parte i chili in più", scherza per poi tornare serio: "credo si sia trattato della tempesta perfetta: le canzoni di quel periodo hanno rappresentano un momento collettivo. Ho colto tratti che mettevano in comunicazione le persone tra di loro. un momento preciso e limitato nel tempo, ma che è diventato universale anche per chi è arrivato dopo". La testimonianza è la presenza ai suoi live oltre che dei suoi coetanei quarantenni, anche di tanti, tantissimi ventenni.

Il Circo Massimo è un banco di prova che spaventa anche i più navigati e "credo che mi renderò conto di ciò che sta succedendo solo tra molto tempo". Sul palco per tirare le fila di 30 anni di carriera Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti. E prima del live Il Deejay Time - Special Set con Albertino, Fergetta, Molella, Prezioso. "Il segno di una linea che torna per ricollegarmi al passato". E il futuro? "Non penso mai a quello che sarà. Vivo alla giornata".

Ma se il Circo Massimo è l'ultimo appuntamento per il 2023, l'avventura continua nel 2024.



