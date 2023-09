Serie A: Roma-Milan 1-2

Il Milan ha battuto la Roma 2-1 all'Olimpico in un anticipo della terza giornata di campionato.

Un rigore generoso concesso agli ospiti ha permesso a Giroud di siglare il suo quarto centro stagionale e ha costretto i giallorossi ad una gara in salita. A inizio ripresa, Rafa Leao da terra si è inventato un gol in mezza rovesciata e sul 2-0 i rossoneri sembravano in controllo ma l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione ha rimesso tutto in discussione nell'ultima mezz'ora. Mourinho ha inserito Lukaku per cercare la rimonta ma troppo tardi, nel recupero, Spinazzola ha accorciato le distanze. I rossoneri sono primi a punteggio pieno, la Roma resta ferma ad un punto



