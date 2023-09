Roma: cori e fuochi d'artificio, l'Olimpico saluta Lukaku

Dopo lo sbarco a Ciampino del 29 agosto, Romelu Lukaku si è presentato questa sera ai suoi nuovi tifosi. Il club giallorosso aveva dato appuntamento alle 19.30 allo stadio, in occasione della sfida con il Milan, per salutare Big Rom ed è stato di parola. Ingresso tra le immagini dei suoi primi giorni a Trigoria sui maxischermi e passerella verso il centro del campo dove si è fermato, salutando e ringraziando i tifosi all'Olimpico. Poi è il momento degli effetti speciali perché mentre lo speaker della Roma lo annuncia tre volte, partono fuochi d'artificio, giochi di luce e uno striscione dal lato della tribuna Tevere con la scritta "Romelu" e la sua esultanza stilizzata. Il settore ospiti occupato dai tifosi rossoneri lo fischia, ma gli oltre 60mila romanisti coprono tutto tra applausi e cori per il centravanti belga che questa sera sarà in panchina.



