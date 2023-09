Pugilato: Tricolore Mediomassimi il 20/10 a Guidonia

E' stata fissata la data, e trovata la sede, per il match valido per il titolo italiano di pesi mediomassimi tra il detentore Dragan Lepei e lo sfidante Adriano Sperandio.

Secondo quanto fa sapere la federboxe (Fpi) via social, l'incontro si svolgerà il prossimo 20 ottobre sul ring del PalaSport di Guidonia Montecelio. L'evento sarà organizzato dalla Promo Boxe Italia.

Il fiorentino Lepei in passato è stato campione d'Italia anche nei supermedi e ha conquistato il titolo della categoria superiore lo scorso aprile, battendo a Empoli il romano Giovanni Carpentieri. In passato ha anche combattuto per il titolo dell'Unione Europea dei supermedi, perdendo in Francia contro il pugile di casa Gustave Tamba.

Anche il romano (vive a Mentana) Sperandio, a lungo sparring partner di Giovanni De Carolis, è già stato campione d'Italia, ma dei massimi leggeri e quindi ora, per la sfida tricolore di Guidonia, scenderà di categoria.



