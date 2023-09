Mozart e il suo mondo, a Roma cinque concerti a Villa Giulia

Il mondo di Mozart, le sue radici e gli intrecci che lo legano a pagine musicali di epoche lontane.

Propone cinque concerti dal 5 al 9 settembre a Roma dedicati al genio di Salisburgo la terza edizione di Incontri con la Musica, nel cortile rinascimentale di Villa Giulia, residenza suburbana di Papa Giulio III, architettata alla metà del '500 da Vasari, Vignola, Ammannati e Michelangelo, oggi sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Tra i protagonisti spiccano non solo eccellenze italiane, come il violoncellista Enrico Bronzi che aprirà la rassegna il 5 settembre sul podio dell'Orchestra da Camera di Perugia nel doppio ruolo di solista e direttore, e il violinista star del barocco Giuliano Carmignola in duo con l'eccellenza del fortepiano di Florent Albrecht, o ancora il violoncellista Gabriele Geminiani, ma anche grandi nomi internazionali. Fra questi il quartetto spagnolo Casals, della novantunenne compositrice russa Sofia Gubaidulina che aprirà il concerto del 7 settembre con l'Arte della Fuga di Bach. Protagonista del concerto di chiusura del 9 settembre la giovane violinista moldava Alexandra Conunova, in scena con l'ensemble italiano Metaphora. L'8 sarà protagonista un quintetto all stars che raccoglie prime parti e solisti dall'Orchestra della Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani, Maggio Musicale Fiorentino.

Gli Incontri con la Musica sono progetto del collettivo Promu, fondato da Alessandro Muller, Enrico Loprevite e Luca Pacetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA