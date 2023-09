Lazio:Tajani, 'ora Fi pesa di più ma non cerchiamo poltrone'

"E' ovvio che Fi da oggi in Regione Lazio è più forte ma non è per noi una questione di poltrone.

Noi lavoriamo per i cittadini. È ovvio che sul tavolo della Regione oggi le idee e le proposte di FI sono più forti. Questo è un fatto concreto. Vogliamo contare di più perché siamo di più. Però se dicessimo che domattina vogliamo un altro assessore smentiremmo tutto quello che abbiamo detto finora ma vogliamo fare sentire il nostro peso politico per dare risposte concrete ai cittadini e non per occupare poltrone. Ora Forza Italia è il secondo gruppo in Consiglio regionale e vogliamo contare". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani presentando i due nuovi consiglieri regionali d Lazio ex M5s a chi gli chiedeva se questo aprisse la via a un rimpasto nella giunta Rocca.



