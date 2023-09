Gaja Cenciarelli vince il premio Alvaro-Bigiaretti 2023

Gaja Cenciarelli, con il romanzo Domani interrogo (Marsilio), è la vincitrice del premio letterario Alvaro-Bigiaretti 2023. Il comitato direttivo del premio, presieduto da Giorgio Nisini, ricevuti i voti della Giuria scientifica e della Giuria popolare, riunito nella casa che è stata dei due scrittori, Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, ha decretato l'opera vincitrice della nona edizione.

A Carlo D'Amicis, con il romanzo La regola del bonsai (Mondadori), è andata la menzione speciale della Giuria scientifica. Le altre opere finaliste del Premio erano: I libri si sentono soli (La nave di Teseo) di Luigi Contu, Viola (Fandango) di Marina Cuollo, Mille giorni che non vieni (Sellerio) di Andrej Longo. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 21 ottobre a Vallerano (Vt), in Piazza dell'Oratorio. La Giuria scientifica del Premio è composta da Giuseppe Antonelli, Sara Benedetti, Giosuè Calaciura, Carla Carotenuto, Alfredo Luzi, Anne-Christine Faitrop-Porta, Fabrizio Ottaviani, Paolo Palma, Sergio Pent, Carlo Picozza, Laura Pugno, Graziella Pulce, Fabio Stassi, Pierluigi Vito. La Giuria popolare è costituita da rappresentanti di arti, mestieri, associazioni del territorio.

I libri sono letti e valutati anche da una Giuria studentesca composta da una selezione di studenti dell'Università della Tuscia e dell'Università di Macerata e da una rappresentanza di studenti appartenenti a diversi Istituti di istruzione secondaria di II grado di Viterbo e provincia, che assegnerà entro il mese di settembre 2023 anche il premio Alvaro Bigiaretti Studenti. Il premio è organizzato dal Comune di Vallerano in collaborazione con l'associazione culturale Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti.



