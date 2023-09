Frosinone ufficializza l'arrivo di Reinier

Ora non ci sono più dubbi: Reinier, "stellina" del Real Madrid, è un nuovo giocatore del Frosinone. Arriva in prestito fino al 30 giugno 2004. Il trequartista brasiliano, classe 2002, è sbarcato in Italia ieri pomeriggio a Milano e subito dopo ha incontrato in un hotel il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi ed il suo collaboratore Piero Doronzo. In mattinata le viste mediche, la firma sul contratto e l'annuncio in pompa magna della società che lo ha definito "un craque (asso in portoghese ndr) Real per il Frosinone".

Il giocatore nelle prossime ore raggiungerà Udine per conoscere Di Francesco e la squadra. Domani sarà allo stadio ed assisterà alla partita.

Reinier,per il quale quello al Frosinone è il terzo prestito dopo quelli al Borussia Dortmund (due stagioni) e al Girona (18 presenze e 2 gol nel 2022-'23) ha avuto la benedizione di Carlo Ancelotti, tecnico del Real, a conferma che la società madrilena continua a credere nel talento del brasiliano acquistato 3 anni fa dal Flamengo (dove veniva considerato il 'nuovo Kakà') per 30 milioni.

Ancelotti ieri sera ha telefonato ben due volte al brasiliano per sincerarsi delle sue condizioni e dell'evolversi della trattativa. Reinier sarà ottenuto sotto osservazione anche dal ct dell'Olimpica del Brasile, Ramon Menezes, in vista di una possibile convocazione se la Seleçao si qualificherà per i Giochi di Parigi.



