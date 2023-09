Frosinone: Di Francesco, teniamo i piedi per terra

Morale alto in casa del Frosinone alla vigilia della sfida di Udine, prima trasferta stagionale. Il successo contro l'Atalanta ed un mercato frizzante hanno creato tanto entusiasmo. Ma il tecnico Eusebio Di Francesco getta acqua sul fuoco. "Dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare il nostro percorso con umiltà - dice -. Il nostro obiettivo è la salvezza e nient'altro. L'Udinese è una squadra battagliera con tante ottime individualità". Di Francesco chiede ai suoi di avere lo stesso spirito avuto nel doppio turno interno. "Guai a stravolgere la nostra identità, dobbiamo essere propositivi ed aggressivi", sottolinea l'allenatore.

La formazione dovrebbe rispecchiare quella che ha superato l'Atalanta. Un 4-2-3-1 molto duttile con Cheddira vertice alto e alle spalle una batteria di trequartisti (Gelli, Harroui e Baez) pronta ad inserirsi e creare scompiglio nelle linee avversarie.

L'unica novità certa sarà il rientro del portiere Turati dalla squalifica. "Cerofolini ha ben figurato ma il titolare è Stefano e giocherà lui - non si sbottona Di Francesco - Soulé e Kaio Jorge possono essere impiegati dall'inizio o in corsa. Lirola invece è rimasto a Frosinone perché non è pronto".



