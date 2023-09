Fermato un uomo a Pomezia per l'omicidio di via Singen

Un uomo di 39 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell'omicidio di Sandro Epifano, 53 anni, avvenuto a Pomezia la notte del 27 agosto scorso, in via Singen. La vittima era stata trovata in strada con una ferita alla schiena e, dopo essere stata soccorsa dal 118, è morta nel pronto soccorso della clinica Sant'Anna a Pomezia.

L'indagato, che è del posto, è stato portato nella casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Pomezia e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA