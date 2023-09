Don Coluccia, 'la malavita offre pane e criminalità'

"Sto bene per grazia di Dio e perché un agente della mia scorta mi ha salvato la vita. Quello che mi ha accaduto mi ha creato sofferenza per questo giovane, perché bisogna condannare il peccato, l'errore, ma non l'errante". Lo dice don Antonio Coluccia ai microfoni di Vatican News.

"Il contesto in cui ci troviamo, come Chiesa in uscita, ci fa vedere che c'è il disagio di queste persone che poi diventa appetibile per le associazioni criminali che assoggettano questi territori e danno pane e criminalità. Vengo qui per annunciare il Vangelo che abbraccia e non discrimina, ma anche impegna e sensibilizza la coscienza cristiana in questi territori". Don Coluccia lancia poi un appello ai giovani di Tor Bella Monaca: "Non lasciatevi affascinare dal crimine, il crimine non dà futuro, la droga non vi rende felici, non bevetevi la vita e siate voi stessi".



