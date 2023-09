Ceo Roma 'Lukaku dimostra ambizioni della proprietà'

"Il progetto dello stadio è per averne uno di proprietà, è veramente una cosa importante, è uno dei pilastri del progetto sportivo, non c'è nessuna società che ha ambizione di arrivare al vertice e di stabilizzarsi senza avere la propria casa". Così la Ceo della Roma Lina Souloukou ha parlato a Sky Sport a margine dei sorteggi dell'Europa League.

"In parallelo stiamo portando avanti il percorso con la Uefa che prevede alcuni vincoli che dobbiamo rispettare - aggiunge -, ma è un percorso che è allineato con le regole standard della sostenibilità finanziaria del mondo del calcio. Dobbiamo rispettare questo percorso e mai ha impedito che l'ambizione potesse essere realizzata". "L'ultima prova è l'arrivo di Lukaku - sottolinea la Ceo romanista - un chiaro esempio di come la proprietà, anno dopo anno, sta rendendo la Roma sempre più competitiva".

Infine un commento sui sorteggi: "Non bisogna sottovalutare i nostri avversari, il livello dell'Europa League è molto competitivo, quindi la fase dei gironi è una fase importante.

Ovviamente siamo consapevoli del valore della nostra squadra, del nostro allenatore e della nostra rosa. Visti i risultati degli ultimi anni, l'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione, e quindi a Dublino".



