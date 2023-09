Bugs Bunny e il Pirata dei caraibi al Roma Film Music Festival

Bugs Bunny, Daffy Duck e Willy il Coyote come non li avete mai sentiti, in un rincorrersi di battute, musica e suoni che in questa combinazione arriva per la prima volta in Europa ed è al centro della festa più pazza dell'anno. Jack Sparrow e la sua ciurma all'arrembaggio in esclusiva per l'Italia. Sul grande schermo le immagini e sul palco una grande orchestra che esegue dal vivo le musiche dei film in perfetto sincrono con le immagini. Ancora, un vero regalo per gli appassionati: tre solisti di fama internazionale salgono sul palco per svelare la magia nei capolavori di John Williams.

Sono i primi appuntamenti annunciati dal Roma Film Music Festival all'Auditorium della Conciliazione di Roma, il primo evento internazionale in Italia dedicato alle colonne sonore e ai loro protagonisti torna per la sua seconda edizione dal 30 settembre al'8 ottobre nella Capitale.

Apre la manifestazione la grande festa per famiglie Bugs Bunny at the Symphony sabato 30 settembre (ore 19) e domenica 1 ottobre (ore 15); mentre Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna - In concerto sbarca venerdì 6 (ore 20,30) e sabato 7 ottobre (alle 15 e alle 20,30). Due titoli celebri in tutto il mondo, firmati rispettivamente da Warner Bros e Disney, per festeggiare insieme i 100 anni della fondazione dei colossi dell'intrattenimento. I contenuti visivi saranno sonorizzati dal vivo grazie all'Orchestra Italiana del Cinema: oltre 80 elementi in sala eseguiranno in perfetto sincrono con le immagini le colonne sonore dei film. Bacchette d'eccezione sul podio: il maestro George Daugherty per il coniglio più scaltro dei cartoni animati e il maestro Ludwig Wicki per la ciurma di Jack Sparrow-Johnny Depp. Domenica 1 ottobre (ore 20,30) è la volta de Il Meraviglioso Mondo di John Williams: un concerto per raccontare l'avventura artistica di un gigante che ha saputo conquistare ben cinque premi Oscar (e 53 nomination).

Il Festival l'anno scorso ha intercettato oltre 10.000 spettatori con Star Wars A New Hope In Concert e ha portato sul palco tra gli altri Franco Micalizzi (premiato per la carriera), Mario Biondi e Amii Stewart.



