Blitz antidroga dei carabinieri a Roma, arrestate 9 persone

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di blitz antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all'arresto, d'intesa con la Procura della Repubblica, di 9 persone e al sequestro di dosi tra cocaina, hashish e crack e di circa 1.600 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

In particolare, in via Nomentana, i militari della Stazione Roma Città Giardino hanno fermato un'auto, poiché insospettiti da alcune manovre pericolose effettuate dall'uomo alla guida.

Identificato il conducente in un 51enne originario della provincia di Bari, ma residente a Fiumicino, già noto alle forze dell'ordine. Da un controllo approfondito anche al veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi e circa 280 euro, ritenuto il provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo, l'uomo è stato arrestato.

In via Giorgio Morandi, i carabinieri del Nucleo Operativo Roma Casilina hanno arrestato un 19enne romano, notato in atteggiamento sospetto che, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 30 dosi di crack, contenuti in una busta occultata all'interno dei pantaloni. In via Vincenzo Giudice, i carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno arrestato due giovani di 20 e 21 anni, entrambi di Roma, notati a bordo di un'auto in atteggiamento sospetto. I militari, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish dal peso complessivo di 100 grammi.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, hanno arrestato due uomini, un 50enne iraniano e un 57enne romano che a seguito di un controllo sono stati trovati in possesso di 8 grammi di cocaina suddivise in tre dosi. In via Tuscolana, un 18enne romano, a bordo della propria autovettura è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, poiché trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e la somma contante di 530 euro, provento della pregressa attività illecita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA