A Santa Cecilia la Turkish Youth Philharmonic orchestra

L'Accademia di Santa Cecilia torna al suo pubblico dopo la pausa estiva il 6 settembre con il concerto della Turkish National Youth Philharmonic Orchestra diretta da Cem Mansur nell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

La compagine, che riunisce i migliori giovani talenti turchi, si esibirà con la solista Anna Fedorova, apprezzata pianista ucraina nata nel 1990 a Kiev, e già ospite di orchestre importanti. In programma il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. Composto nel 1901, il concerto è stato rese celebre, tra l'altro, dal film di Billy Wilder del 1955 Quando la moglie è in vacanza, interpretato da Marilyn Monroe.

La seconda parte del concerto si aprirà con uno dei capolavori di Felix Mendelssohn, le musiche del Sogno di una notte di mezza estate, composte nel 1843 per la commedia shakespeariana. Seguirà di Jean Sibelius (1865-1957), il poema sinfonico Finlandia, rievocazione della natura e della grandiosità del paesaggio finlandese. Infine un brano della musica di oggi, l'Adagio del compositore turco Ulvi Cemal Erkin (1906-1972). Erkin, che ha studiato composizione con Jean e Noël Gallon e Nadia Boulanger al Conservatorio di Parigi e all'École Normale de Musique, ha fatto parte del gruppo pionieristico di compositori denominati "I cinque turchi", che hanno tracciato la direzione in cui sarebbe progredita la musica contemporanea turca. Fondata nel 2007 dal direttore Cem Mansur, la Turkish National Youth Philharmonic è il primo progetto nel suo genere in Turchia. È formata da 80 tra i migliori giovani musicisti tra i 16 e i 22 anni, scelti con audizioni in tutti i conservatori del Paese.



