Tennis: US Open; Berrettini si ritira per infortunio

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Matteo Berrettini (n.36 del ranking) negli US Open. Il tennista romano, impegnato in un match del secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, è stato costretto al ritiro quando il punteggio era in favore di quest'ultimo per 6-4 5-3.

Berrettini stava giocando il nono game del secondo set quando il suo piede destro si è 'impuntato' con conseguente torsione della caviglia destra. Berrettini, urlando di dolore, è finito a terra. Poi, dopo essere stato soccorso dai membri dello staff sanitario in servizio, si è rialzato ed è uscito dal campo in lacrime.



