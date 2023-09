Roma-Milan; su Dazn prologo con presentazione di Lukaku

La presentazione di Romelu Lukaku ai tifosi della Roma avverrà direttamente allo stadio Olimpico, prima dell'inizio di Roma-Mila. Così Dazn, che trasmetterà in esclusiva e in diretta la partita, ha deciso di anticipare il collegamento alle 19.30 proprio per seguire l'attesa presentazione di 'Big Rom'. Poi, dalle 20,45, spazio alla sfida tra la squadra di José Mourinho e quella di Stefano Pioli, con il commento di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini, insieme ai collegamenti e le analisi dal campo di Giorgia Rossi e Ciro Ferrara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA