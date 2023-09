Lazio: Sarri punta il Napoli con un Guendouzi in più

La Lazio accoglie Mattéo Guendouzi e intanto si prepara per il big match a Napoli: il centrocampista classe 1999, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Marsiglia, ha svolto i test fisici e andrà a rinforzare un reparto orfano di Sergej Milinkovic, anche se nella trasferta partirà in panchina. Oggi ha svolto le visite mediche anche il nuovo terzo portiere biancoceleste, Christos Mandas, acquistato dall'Ofi Creta.

Sabato, contro la squadra alla guida della quale sfioro uno scudetto nel 2018, Maurizio Sarri vuole riscattare le due brutte sconfitte patite contro Lecce e Genoa. Il bilancio delle ultime tredici sfide tra Napoli e Lazio (ultimo pareggio nel 2016) non arride ai capitolini: dieci vittorie partenopee, solo tre laziali, tra cui quella nell'ultimo confronto, decisa dal gol di Vecino. Se la compagine guidata dall'ex Roma Rudi Garcia battesse la Lazio, sarebbe un dato negativo di portata storica: mai i biancocelesti hanno perso le prime tre partite di un campionato di Serie A. Al Maradona sono attesi circa mille tifosi biancocelesti: anche il loro supporto servirà per caricare Immobile e compagni in uno degli stadi più caldi d'Italia.



