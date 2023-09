Il Valmontone pronto al campionato, sinergia società-Comune

"Sono molto legato a questo territorio e apprezzo la proficua sinergia tra le istituzioni locali ed il mondo dell'imprenditoria. So quanto sia impegnativo cimentarsi in un progetto sportivo ed imprenditoriale e per questo voglio rendere omaggio al Comune di Valmontone che sta investendo in un grande patrimonio umano e valoriale di cui è foriero lo sport". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un video saluto nel corso della presentazione della stagione sportiva del Valmontone 1921, svoltasi presso palazzo Doria Pamphilj a Valmontone.

Oltre alla presentazione della squadra che disputerà il campionato di Eccellenza laziale, c'è stato il rinnovo della sinergia tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della società. "Ringrazio il patron Manolo Bucci perché stiamo svolgendo insieme un lavoro grandissimo per riaprire il Campo dei Gelsi per la prima di campionato - ha detto il sindaco, Veronica Bernabei -. La Società sta svolgendo un lavoro incredibile per la comunità. Il Comune tiene molto allo sport, svolgeremo presto dei lavori per riqualificare il Campo e lavoreremo anche sul centro sportivo del Valmontone". "Insieme all'amministrazione abbiamo deciso di portare avanti questo progetto basandoci sulla trasparenza, mettendoci l'uno a disposizione dell'altro - ha affermato Bucci -. Abbiamo preso degli impegni per un bene comune rivolto alla comunità ed alla città di Valmontone. Voglio ripagare la fiducia del Comune con il massimo impegno. Il mio obiettivo è quello di ripartire portando l'entusiasmo nel territorio".



