Frode all'Ue, sequestrato un milione di euro erogato in Sardegna

Avrebbe usato i fondi europei erogati attraverso la Regione Sardegna per far fronte a spese non in linea con le finalità previste da un progetto formazione e informazione volte allo sviluppo del turismo ecosostenibile nell'area del bacino del Mediterraneo e una parte dei soldi sarebbe finita dal conto della ong al suo personale. Il rappresentante legale di un'associazione impegnata in attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione è ora indagato per malversazione di erogazioni pubbliche e peculato. Nell'ambito di attività d'indagine dirette dall'ufficio di Roma della Procura europea, i Finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito il sequestro di oltre un milione di euro disposto dal Tribunale capitolino.

Il provvedimento ha riguardato, in particolare, i saldi dei conti correnti intestati o nella disponibilità dell'indagato nonché immobili di proprietà nel Salento.

Le indagini si sono incentrate sull'utilizzo del finanziamento erogato dall'Unione Europea tramite la Regione Sardegna per le finalità previste dal Progetto "Live Your Tour".

Gli accertamenti sono eseguiti dai militari del Gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma che hanno ricostruito le operazioni di giroconto bancario.





