Cantiere per sottopasso di piazza Pia, come cambia la viabilità

Cambi di senso di marcia, bus deviati. Sono scattate le modifiche alla viabilità dopo l'avvio del cantiere giubilare per il sottopasso di piazza Pia che renderà pedonale l'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. NUOVA VIABILITÀ - dalla prima decade di agosto: gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie sono tutti a senso unico; quello di via Virgilio-via Duilio-via Damiata si dirige verso nord, mentre quello di via Via Fabio Massimo-via Terenzio si dirige verso sud. Dalla seconda decade di agosto: il flusso veicolare che attraversava Piazza Pia, in direzione dell'attuale sottovia, è stato deviato lungo via Traspontina e via di Porta Castello, che si percorrono in senso inverso rispetto al passato, immettendosi nella direttrice che da Corso Vittorio Emanuele II raggiunge il quartiere Prati.

Ponte Vittorio Emanuele è diventato a doppio senso di marcia all'inglese. L'ingresso a Borgo Pio e al quartiere Prati avviene percorrendo il Lungotevere Tor di Nona e attraversando Ponte Umberto I, davanti al Palazzaccio. LINEE BUS DEVIATE - le linee diurne 40, 62, 23, 280, 982 e quelle notturne n3D e n3S non passano più da piazza Pia. La linea 40 devia su Lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto I, Piazza Adriana, Piazza Pia fino al capolinea di Borgo Sant'Angelo. Al ritorno si dirige sul Lungotevere, lungo Via Traspontina/San Pio X. Il 62 è prolungato alla Stazione S.Pietro, sul percorso del 64. CAMBIAMENTI IN ARRIVO - altri cambiamenti dai prossimi giorni: modifica dei tempi dei semafori; divieto di fermata su Lungotevere in Sassia, saranno spostate le soste riservate ai disabili, che saranno sistemate nella risega all'inizio del Lungotevere; saranno installati i dissuasori di sosta sulla curva di collegamento tra Via S. Pio X e Lungotevere in Sassia; ci saranno cartelli a largo raggio per i percorsi alternativi; nuovi percorsi pedonali protetti; modifica della segnaletica su Piazza Cavour per permettere la svolta a sinistra su Via Crescenzio. BUS LUNGHI 12 METRI - Sarà soppresso il capolinea del 40 su Borgo S. Angelo, con limitazione del percorso e sola fermata su Lungotevere in Sassia; uso di bus di lunghezza massima 12 metri.





