Blitz nella roccaforte Spada a Ostia, sequestri e perquisizioni

Sequestri e perquisizioni questa mattina all'alba a Ostia Ponente, roccaforte del clan Spada, dove centinaia di agenti delle forze dell'ordine, coordinati dalla Questura, hanno proceduto ai controlli per il ripristino della legalità. Al blitz hanno partecipato polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Guardia di Finanza, gruppi antiterrorismo, le unità operative di primo intervento (Uopi) della polizia e le aliquote di primo intervento (Api) dei carabinieri.

Le forze dell'ordine hanno controllato le case popolari a ridosso di piazza Gasparri e, in alcuni casi, sono stati costretti anche a forzare le porte di alcuni appartamenti occupati. In via Marino Fasan, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno trovato 14 munizioni calibro 9x21, mentre tre persone sono state segnalate al prefetto perché in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Sequestrate una decina di dosi di hashish e denunciate altre due persone per violazione della legge sull'immigrazione.

Il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, ha espresso un "sentito ringraziamento" al questore e a tutte le forze di polizia "per i risultati ottenuti". "Una significativa ed apprezzabile operazione che conferma la costante presenza dello Stato sul territorio - afferma -, che si esprime anche attraverso continue e mirate attività di prevenzione e di controllo dello stesso".



