Tentata rapina di Nepi, arrestato un 29enne pregiudicato

E' un 29enne pregiudicato l'uomo che ieri sera ha tentato la rapina nella macelleria di via Gori a Nepi, in provincia di Viterbo.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti fornita dai carabinieri, l'uomo, dopo essere entrato nel negozio all'ora di chiusura, avrebbe cercato di farsi consegnare l'incasso dal titolare della macelleria minacciandolo con un coltello.

Da questo ne sarebbe scaturita una colluttazione a seguito della quale i due sarebbero rimasti feriti.

Nonostante fosse ferito, il 29enne sarebbe riuscito scappare mentre il negoziane allertava i carabinieri.

Il malvivente poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri e al momento si trova piantonato all'ospedale San Camillo di Roma, in attesa di decisione da parte dell'autorità giudiziaria.

A seguito delle ferite riportate nella tentata rapina, anche il titolare della macelleria è stato trasportato in ospedale a Civita Castellana, dove tutt'ora sarebbe ricoverato.

Non si conosce con esattezza la gravita delle ferite riportate dai due durante la colluttazione.



