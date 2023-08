Multiservizi, 'oltre 500 scuole Roma ripartono in sicurezza'

"In vista della riapertura dell'anno educativo e scolastico delle strutture di Roma Capitale, Roma Multiservizi si conferma fondamentale nell'erogazione di servizi a tutela dei bambini e delle loro famiglie. L'azienda è impegnata da giorni nelle attività di pulizia di pre-apertura di 217 asili nido e 320 scuole dell'infanzia, con il coinvolgimento di quasi 1.200 addetti". E' quanto si legge in una nota dell'azienda.

Dall'1 settembre sarà garantita l'accoglienza e l'assistenza alle attività didattiche negli asili nido con l'impiego di 434 operatori, che diventeranno progressivamente 850 dal 15 settembre, quando sarà attivato il tempo pieno. Nelle scuole dell'infanzia, invece, i lavoratori coinvolti saranno circa 650 dal 15 settembre, che diventeranno progressivamente 1.120 circa dal 25 settembre, quando sarà attivato il tempo pieno. Sempre dal 15 settembre avrà inizio l'attività delle circa 400 linee di trasporto scolastico, con un'attenzione per i bambini con disabilità, con gli orari di funzionamento e durata che seguiranno la modulazione di quelli didattici. Per quest'ultimo servizio saranno circa 450 i lavoratori coinvolti.



