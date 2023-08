Macchina di Santa Rosa, quest'anno anche in ricordo cari defunti

Grande attesa, per la sera del 3 settembre quando, "Gloria", la macchina di Santa Rosa ideata dall'architetto Raffaele Ascenzi sfilerà per le strade buie di Viterbo per l'ultima volta. La mattina del 4 dopo la messa solenne, verrà svelato il bozzetto vincitore da cui prenderà vita la nuova macchina.

Questa mattina nella sala d'Ercole del Comune di Viterbo la conferenza stampa di presentazione del trasporto 2023 che quest'anno coincide con i 20 anni del riconoscimento della macchina come bene immateriale dell'Unesco e, i 45 anni della fondazione del sodalizio dei facchini di Santa rosa.

"Questo è il momento più importante e bello dell'anno viterbese - ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini, in apertura - il 2023 rappresenta un anno importante perché, si festeggiano i 20 anni del riconoscimento Unesco e contemporaneamente i 45 anni della fondazione del sodalizio dei facchini. Il 2 mattina - ha concluso la sindaca - firmeremo con gli ambasciatori di Messico e Colombia un protocollo per la valorizzazione del patrimonio immateriale dell'umanità. Questo anche per sottolineare la vocazione internazionale della macchina di santa Rosa." La novità di questo trasporto sarà la possibilità, aperta a tutti, di mettere un biglietto o una targhetta con il nome di un proprio caro scomparso, all'interno di un alloggiamento speciale della macchina. "Tutti potranno consegnare nei giorni precedenti un biglietto o una piccola targa da mettere dentro Gloria - ha spiegato in conferenza stampa Raffaele Ascenzi - in questo modo i propri cari faranno idealmente il percorso di devozione insieme alla macchina di Santa Rosa".



