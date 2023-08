Rissa nella notte nel centro di Sora tra due gruppi di ragazzi

Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una violenta rissa che si è scatenata nella notte in via Vittorio Emanuele, il vicolo adiacente la centralissima piazza Santa Restituta nel pieno centro di Sora. A venire alle mani sono stati due gruppi di ragazzi, quasi tutti stranieri che si sono picchiati usando anche bottiglie e sedie prese da un vicino bar.

All'arrivo dei carabinieri è tornata la calma ma dopo pochi minuti alcuni dei protagonisti della rissa si sono spostati nel vicino Parco Valente dove hanno ripreso a picchiarsi, costringendo i carabinieri ad un secondo intervento.

Nelle prossime ore un'informativa verrà inviata alla Procura della Repubblica di Cassino, segnalando i responsabili della rissa.



