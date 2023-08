Investita sulle strisce, muore donna di 71 anni a Roma

Una donna di 71 anni è morta sul colpo, questa mattina, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un camioncino in piazza Giureconsulti, all'altezza di via Boccea, nella zona nord-ovest di Roma. Al momento dell'impatto il semaforo sarebbe stato verde sia per la vittima sia per il conducente del veicolo. Sul posto il XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Alla guida del furgoncino, modello Ford Transit, un uomo di 66 anni che dopo l'impatto si è subito fermato a prestare soccorso. L'incidente, che non è stato causato dalla velocità, è avvenuto intorno alle 10.45 in direzione Pineta Sacchetti.

La salma della donna è stata trasportata al policlinico Gemelli di Roma e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.



