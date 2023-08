Fuggono dopo l'incidente, 5 giovani rintracciati dai carabinieri

Cinque giovani sono rimasti coinvolti durante la notte in un incidente stradale sulla Casilina a Ferentino e poi sono scappati. Quattro sono stati bloccati dai carabinieri, erano tutti stranieri e senza documenti, il quinto presumibilmente il conducente della vettura, è riuscito a fuggire.

L'incidente è avvenuto nella parte bassa della città, a ridosso della zona commerciale al confine con Frosinone. Lì una Ford Escort con cinque giovani a bordo ha perso aderenza con l'asfalto e si è ribaltata finendo la carambola in un fossato a ridosso del cancello di un'abitazione.

Sono intervenuti i carabinieri ed il 118 ma nell'abitacolo non hanno trovato passeggeri. I militari allora hanno iniziato a perlustrare i campi circostanti e lì hanno individuato quattro ragazzi, tutti di nazionalità straniera: due sono stati medicati al pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, uno è stato trasferito a Roma, il quarto ha riportato solo qualche livido.

All'appello dei carabinieri manca il quinto componente del gruppo, quello che si ritiene fosse alla guida dell'auto. Le indagini ora si concentrano sulle identità dei ragazzi, sulle ragioni della loro presenza in zona e le cause dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA