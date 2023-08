Di Francesco, 'non giudico Mancini, ognuno agisce a modo suo'

"Non lo so, conosco Roberto ma non benissimo per poter capire, e non è giusto che io lo giudichi.

Siamo dei professionisti, ognuno agisce a proprio modo. Ha fatto una scelta, e poi l'Italia ha preso comunque un grandissimo allenatore come Spalletti, il miglior interprete del calcio in Italia negli ultimi due anni". Dai microfoni Rai di 'Radio Anch'io lo Sport', l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco risponde così alla domanda se Roberto Mancini non avrebbe fatto meglio a dire subito che lasciava la panchina della nazionale italiana per andare ad allenare quella dell'Arabia Saudita.

"Gli arabi offrono tanti soldi? Il problema è di chi non li prende - dice ancora Di Francesco -. Comunque è un mercato drogato, ma questo vale anche per la Premier. Se un club di quel campionato vuole andare su un giocatore di quello italiano, noi abbiamo perso in partenza. Ci vuole tempo per ricostruire il nostro calcio, a partire dai settori giovanili".



