Di Francesco, gli arbitri? Ieri si doveva intervenire

"Cosa penso del rapporto arbitri-giocatori? Proprio una settimana fa ci è venuto a trovare un arbitro di Serie A per fare una chiacchierata, e ha parlato di quando gli vanno tutti addosso mentre c'è una situazione di Var, cosa che anche a me non piace e non aiuta nessuno: dobbiamo migliorare anche noi". Così l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco dai microfoni Rai di 'Radio Anch'io lo Sport'.

"E' un calcio diverso, così come nel sociale - dice ancora Di Francesco -, prima si diceva anche qualche 'parolina', ora bisogna stare attenti perché gli arbitri sono più rigidi. Ma io non contesto l'episodio fine a se stesso, al di là di ieri che si doveva intervenire (si riferisce all'episodio di Jiventus-Bologna ndr). E' la gestione di una partita che fa la differenza". "Prima veniva presa una decisione e tu dovevi accettarla - conclude Di Francesco -. Collina, che è stato grandissimo, se gli dicevi che secondo te aveva fatto un errore ti rispondeva 'l'ho vista così, è andata così'. Bisogna essere bravi nella comunicazione, così come nella vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA