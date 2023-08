Un platano è caduto stamani sul Lungotevere in Augusta a Roma, sulla Passeggiata di Ripetta, finendo su una macchina. L'automobilista che era a bordo è rimasto lievemente contuso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno prestato soccorso all'uomo il quale ha rifiutato le cure mediche, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Traffico in tilt fino a quando l'albero non è stato spostato.



