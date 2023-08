Anche Luiz Felipe va in Arabia, giocherà nell'Al Nassr

Anche Luiz Felipe, difensore brasiliano con passaporto anche italiano ed ex Lazio, va a giocare in Arabia Saudita. Il Betis Siviglia, sua attuale squadra, lo ha infatti ceduto all'Al Nassr per 20 milioni di euro, mentre non è nota la cifra dell'ingaggio che riceverà il calciatore, ieri regolarmente in campo nel Betis contro l'Athletic Bilbao.

Luiz Felipe, una presenza nella nazionale italiana, giocherà quindi con Cristiano Ronaldo, mentre invece il Betis, secondo quanto scrive la stampa locale, ora dovrebbe presentare un'offerta alla Fiorentina per l'argentino Lucas Martinez Quarta.



