Punta da un calabrone, anziana muore nel giardino di casa

Era nel cortile della sua abitazione alla ricerca di una tregua dal caldo torrido che aveva infiammato l'intera giornata ma è stata punta all'improvviso da un calabrone che le ha scatenato una reazione allergica uccidendola in pochi istanti.

È accaduto nella località Filetti di Piedimonte San Germano al confine con Aquino, nel sud della provincia di Frosinone.

Qui la pensionata insieme al marito ieri sera si è sistemata sotto una pianta. La tragedia è avvenuta intorno alle 22: è stata punta da un calabrone che le ha subito provocato uno choc anafilattico. Il marito è corso in casa per prendere il Bentelan, tenuto sempre a portata di mano su consiglio del medico ma nonostante la rapidità, tornando in giardino ha trovato la moglie già morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario del 118 che ha solo potuto constatare il decesso della donna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA