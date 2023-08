Serie A: Verona-Roma 2-1

Verona è fatale per una Roma distratta. Le voci di mercato, un primo tempo da dimenticare, parecchia sfortuna, due le traverse colpite dai giallorossi, tante le scusanti ma al Bentegodi è uno stoico Verona a fare festa, visto che si prender i tre punti vincendo per 2-1. Per i giallorossi dopo due gare contro avversarie non proprio irresistibili sulla carta, Salernitana e Hellas, c'è un solo punticino in classifica, mentre il Verona, a punteggio pieno, si ritrova in testa assieme al Milan.



