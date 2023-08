Il Monza batte 2-0 l'Empoli e l'Atalanta viene sconfitta 2-1 a Frosinone nei due anticipi delle 18,30 della seconda giornata di serie A. All'U Power, una doppietta di Colpani, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa ha deciso la sfida contro la squadra di Zanetti.

Allo Stirpe, i gialloazzurri sono andati in vantaggio 2-0 con Harroui e Monterisi e nella ripresa ai lombardi il gol di Zapata non è bastato per evitare la sconfitta.



