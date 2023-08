Viola divieto avvicinamento all'ex fidanzata, arrestato

Non poteva avvicinarsi all'ex fidanzata e per essere sicuri che non si mettesse in macchina per raggiungerla a Roma gli era stato dato l'obbligo di presentarsi in caserma per firmare un registro. Ma nonostante i divieti e gli obblighi, gli accertamenti dei carabinieri hanno verificato che l'ex fidanzato, un 33enne di Strangolagalli (Fr), avesse più volte lasciato la provincia di Frosinone per andare nella Capitale avvicinandosi alla donna.

Hanno raccolto tutti gli elementi e li hanno inseriti in un'informativa per la Procura della Repubblica. Ora il Tribunale di Roma ha emesso un nuovo provvedimento a carico del ciociaro, aggravando la misura cautelare.

I carabinieri lo hanno arrestato e successivamente posto ai domiciliari. Dopo la notifica dell'ordine di carcerazione è stato condotto nel proprio domicilio, dal quale non si potrà allontanare se non dietro l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA