Treno si ferma forse per il caldo, stop metro e disagi a Roma

Ci potrebbe essere stato un problema tecnico legato al caldo all'origine del disservizio che si è registrato sulla linea B della metropolitana di Roma. Intorno all'ora di pranzo un treno si è fermato alla stazione Magliana, non riuscendo più a partire. All'origine dello stop, che ha comportato il fermo del servizio su una parte della linea, ci sarebbe "un'interferenza fra un elemento dell'infrastruttura e il sottocassa di un convoglio" che potrebbe essere stata originata dalle alte temperature essendo la linea in quel tratto all'aperto.

Secondo alcuni organi di informazione, il convoglio sarebbe 'scodato', in pratica solo la parte posteriore è uscita dai binari. A bordo c'erano molti passeggeri, per loro disagi, ma nessun ferito.

Il guasto ha comportato lo stop della linea dalle stazioni Piramide a Laurentina. Solo nel tardo pomeriggio i tecnici dell'Atac sono riusciti a risolvere il problema e a ripristinare il servizio sull'intera linea.

"Per ragioni da accertare un treno della metro B in partenza dalla stazione Magliana ha dovuto interrompere la marcia. Il servizio è stato momentaneamente sospeso nella tratta Laurentina-Piramide. I tecnici Atac sono sul posto. Il servizio verrà ripristinato prima possibile", la prima comunicazione dell'Atac.

Poi in serata l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale ha fatto sapere che "da una prima analisi il fermo del treno, che ha determinato la momentanea limitazione del servizio, è stato determinato da un'interferenza fra un elemento dell'infrastruttura e il sottocassa di un convoglio.

Tra le possibili cause non si esclude che le eccessive temperature registrate in questi ultimi giorni - la tratta interessata è all'aperto - possano aver contribuito a determinare tale interferenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA