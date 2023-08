Tifosi picchiati, individuati in due: Daspo e firma per 5 anni

La Polizia di Stato di Frosinone ha identificato i due tifosi responsabili delle violenze avvenute una settimana fa in occasione della gara di debutto nel campionato di Serie A contro il Napoli. Si tratta di un disoccupato di 43 residente a Ceccano e di un operaio di 42 anni residente a Veroli.

Appena avuta la certezza della loro identità il questore Domenico Condello ha disposto l'immediata applicazione delle massime sanzioni possibili: 5 anni di divieto d'ingresso a qualunque manifestazione sportiva, a cui si aggiunge l'obbligo per 5 anni di presentarsi in caserma per firmare un registro durante lo svolgimento delle partite. Inoltre, gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica contestando i reati di rapina, violenza privata e lesioni.

Due gli episodi individuati con le indagini della Digos. Nel primo viene aggredito un 19enne: urlandogli in faccia viene obbligato a togliersi la maglia del Napoli; il ragazzino viene accerchiato, raggiunto da uno sputo in pieno viso e poi da una violentissima gomitata in faccia per la quale verrà portato in ospedale.

Poco dopo viene aggredito un tifoso di 26 anni di Cassino, intervenuto a difesa di due donne che indossavano la maglia del Napoli: anche loro sono state accerchiate e costrette a toglierla. Il ragazzo è stato raggiunto alle spalle da un violento ceffone e poi da un pugno al volto rompendogli il setto nasale. Il cassinate, trasportato al Pronto soccorso, è stato ricoverato.Il tutto è avvenuto alla presenza di tanti bambini che stavano lasciando lo stadio.

Le indagini continuano per individuare altri complici. "La risposta dello Stato a queste azioni criminali è stata rapida e proporzionale alla loro violenza. Non daremo tregua e non tollereremo le azioni di chi intende inquinare lo sport a Frosinone" ha detto il questore Domenico Condello.



