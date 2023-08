Roma: Catarci, 'quasi 6.500 dipendenti candidati a promozioni'

Si è chiuso il 24 agosto con quasi 6.500 candidature l'avviso per 2.055 progressioni verticali di carriera, di cui 2.010 per passare all'area Funzionari e 45 all'area Istruttori. Lo rende noto il Campidoglio. Il maggior numero di candidature riguarda i profili di funzionario di Polizia locale, oltre 2.500 per 690 avanzamenti, di funzionario amministrativo, circa 1.500 per 440, di funzionario insegnante, 1.000 per 200. A completare il quadro ci sono più di 500 richieste per 200 progressioni a funzionario educatore asilo nido, quasi 200 per 60 Funzionari tecnici e sono 800 le candidature restanti per gli altri profili previsti.

"Dopo 14 anni di immobilismo totale sul fronte delle carriere - afferma l'assessore al Personale di Roma Capitale Andrea Catarci - registriamo una notevole partecipazione del personale al bando per le progressioni verticali, con quasi 6.500 domande che corrispondono a più del 50% della platea dei dipendenti. A seguire ci sarà la selezione, con i colloqui che saranno svolti in forma rigorosamente pubblica. Quello delle progressioni non è però l'unico strumento utilizzato per valorizzare le professionalità interne. Con la pre-intesa del contratto decentrato di luglio 2023 si sono introdotti miglioramenti economici per operatori, istruttori e funzionari, con particolare attenzione alle attività più disagiate e a contatto con il pubblico. In più si è deciso, per la prima volta, di distribuire sotto forma di produttività gli avanzi vincolati delle precedenti annualità del fondo del salario accessorio, 42 milioni, a sostegno di stipendi che hanno perso potere d'acquisto e per migliorare macchina amministrativa e servizi alla città. Nel 2024 - dice ancora Catarci - sono poi in programma le progressioni economiche orizzontali, all'interno delle aree".



