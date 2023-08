Roma: Azmoun aVilla Stuart per le visite mediche

Mattinata di visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart per Sardar Azmoun. Il calciatore, arrivato ieri sera a Ciampino con un volo da Colonia, oggi espleterà le ultime pratiche prima della firma sul contratto con la Roma.

Tra queste anche gli accertamenti alla clinica capitolina, che serviranno a capire le reali condizioni atletiche dell'attaccante, fermo ai box da fine luglio per un infortunio muscolare al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare gran parte della preparazione estiva.

Il suo rientro, ad oggi, sembra previsto per dopo la prima sosta per la nazionali di settembre. Nel primo pomeriggio Azmoun è atteso a Trigoria per un primo contatto con il centro sportivo e la firme. Il calciatore iraniano arriva in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni.



