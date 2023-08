Mourinho 'Per la Champions serve un'impresa,Roma da 5-8/o posto'

"Oggi dico che la Roma è da quinto, ottavo posto, insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Se poi uno può fare un'impresa e finire tra i primi quattro, ottimo. Ma noi durante l'anno in Europa vogliamo andare avanti e non in vacanza". Così José Mourinho in conferenza stampa parlando degli obiettivi stagionali della sua squadra.

"Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la prossima partita - dice ancora -. Poi è ovvio che Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo e una squadra che gioca per quello obiettivo deve arrivare tra le prime quattro. Poi la Lazio ha fatto un'impresa lo scorso anno, ma è stata in vacanza in Europa. L'Atalanta investe tanto, mentre la Fiorentina chiaramente ha detto cosa vuole". "Perché una squadra che rifiuta 42 milioni (per Nico Gonzalez, ndr) spiega Mourinho -, fa capire dove vuole arrivare.

La Roma non potrebbe mai rifiutare un'offerta simile".



